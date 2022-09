Basket in carrozzina B, con Riviera il giovane italo-americano Brandon Ladson

Sport

Rimini

| 14:06 - 06 Settembre 2022

Brendon Ledson.

Riviera Basket Wheechair Rimini cresce e ringiovanisce. Nella prossima stagione vedremo vestire la canotta biancazzurra il giovane italo-americano Brandon Ladson.

Padre di New York e mamma di Bologna, nacque sotto le due torri a "basket city" 23 anni fa ed ora risiede a Cesenatico.

All'età di 12 anni gli diagnosticarono una malattia neuromuscolare che, col passare del tempo e l'acuirsi dei sintomi, lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

Il suo desiderio di vivere all'aria aperta e fare sport accompagnati dall'ottimismo e dalla determinazione con le quali affronta le sfide più difficili sono l'antidoto giusto per saltare gli ostacoli della vita e Brandon è pronto a mettersi in gioco per superarli.

Le origini americane lo hanno spinto a preferire il Basket ai tanti sport che ha praticato (nuoto, tennis, karate, judo ed equitazione) e affronterà questa nuova sfida formandosi con i fantastici ragazzi di Riviera Basket Wheechair Rimini che lo hanno accolto a braccia aperte.



Conosce i fondamentali della pallacanestro per averla praticata da bambino e sa muoversi sul campo con la carrozzina. Ora lo attende una sfida ambiziosa che richiede impegno, sacrificio, realismo e "piedi per terra" come ama dire Brandon pronto a schierarsi per centrare l'obiettivo di questa stagione: fare la voce grossa nel girone di qualificazione per conquistare i playoff di serie B dove farsi valere, senza alcun limite.



Il campionato nazionale è ancora lontano ma siamo già a pieno ritmo e si parte subito con la massima intensità.

Venerdì 9 settembre il Riviera Basket parteciperà all'evento "Un Assist per la pace e diritti" al Multieventi di Serravalle, San Marino alle ore 14:30.

Sabato 10 settembre la squadra sarà alla Settimana dello Sport di Vignola (MO), dove sfiderà nell'omonimo quadrangolare: Pol. I Bradipi Bologna, Pol. Gioco Parma e Olympic Verona che sarà l'avversaria del turno delle 12:00, al quale seguirà la finale terzo posto alle 15:00 con l'augurio di vederla da bordo campo per disputare la finalissima e giocarsi la Coppa alle ore 17:00.