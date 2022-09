Rimini, alberghi chiusi per caro bollette. 'Sbagliato, bisogna aumentare i prezzi'

Attualità

07 Settembre 2022

Riccardo Giannini



"Ora più che mai è il momento di strutturarsi e fare gli imprenditori mettendo a punto strategie commerciali. Oggi più che mai assisteremo a una selezione delle strutture presenti sul mercato". Così Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori di Rimini, ha commentato la decisione di alcuni albergatori di chiudere le proprie strutture in anticipo, con l'inizio delle scuole, a causa del caro bollette.



Una decisione che non trova il consenso della rappresentante dell'associazione degli albergatori, che invita invece i propri associati "a essere più imprenditori". L'esortazione è a smettere di "dire che non ce la facciamo e chiudiamo", perché il mondo va avanti. "Il problema non si risolve tagliando dei servizi. Investiamo certo sul fotovoltaico e sulla riqualificazione, ma soprattutto guardiamo ai nostri bilanci, ai numeri. E decidiamo quale aumento tariffario mettere in campo".



Aumentare i prezzi è dunque la strada da percorrere: "Le bollette aumentano del 20%? Aumenteremo i nostri prezzi del 20%. Non sarà facile. Ma non è impossibile. Vai a comprare il gelato e costa di più, uguale il latte, nessuno si stupisce dell'aumento. Siamo aziende e in un territorio che ha un forte appeal turistico. Il mercato chiede dei cambiamenti". In sostanza, argomenta Rinaldis, "A Rimini dobbiamo fare pagare quello che diamo", ma soprattutto uscire dalla logica di fornire un prodotto di qualità a un prezzo più basso dei competitors, a costo di perdere delle fette di mercato, ma resistendo alla crisi. "Siamo aziende: non perdiamo competitività rispetto alla concorrenza, perché rispetto ad altri partiamo da un livello più basso per ciò che concerne i prezzi".



L'associazione albergatori si attende un intervento della politica ("Siamo aziende energivore se consideriamo l'incidenza del costo dell'energia sul nostro fatturato, bisogna intervenire, incentivando in primis le riqualificazioni"), ma in attesa deve trovare una soluzione. "Sarà una botta, dovremo mettere in campo tutte le nostre capacità, dobbiamo saper leggere i numeri e prendere delle decisioni".



AUSTERITY E TURISMO Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, afferma con certezza un inizio di 2023 apocalittico, a causa della guerra del gas con la Russia, che imporrà severi razionamenti. Hanno fatto rumore anche le parole del sindaco di Rimini, che ha promesso "di salvare il Natale" e gli eventi di Capodanno, facendo intendere che però ci attenderà un lungo periodo di austerity. Qualcuno ricorda le domeniche a piedi degli anni settanta, c'è chi ipotizza il ritorno al coprifuoco, limitazioni agli orari dei negozi, ma soprattutto di ristoranti e locali. Se così fosse, sarebbe un colpo durissimo al turismo, che non può vivere solo nei tre mesi estivi. Rinaldis in merito parla appunto di "messaggi che fanno male al turismo" e definisce superficiale gli annunci sulla austerity: "A settembre infatti questi messaggi hanno inciso sul turismo - argomenta il presidente dell'aia Rimini - c'è chi ha rinunciato alla vacanza di fine estate per risparmiare. C'è stato un boom della vendita delle stufe a pellet. Si devono trovare delle soluzioni a livello politico". Evidenziando infine che "senza riscaldamento non c'è turismo, gli alberghi non possono aprire. Non possiamo fermare né il turismo, né l'economia".