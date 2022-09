Pre Finali Nazionali "Miss Mamma Italiana 2022" a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:46 - 06 Settembre 2022

Le Pre Finaliste di "Miss Mamma Italiana 2022" con Filippo Giorgetti Sindaco di Bellaria Igea Marina e Paolo Borghesi Presidente di Fondazione Verdeblu.

Da lunedì 05 a sabato 10 settembre, la località turistica di Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola, ospita le Fasi Finali della 29° edizione di “Miss Mamma Italiana 2021” (evento Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina e da Fondazione Verdeblu), concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, “Miss Mamma Italiana” (è il primo in Italia dedicato alla figura della mamma) è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.



Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali, da lunedì 05 settembre hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2022”.



Durante la settimana, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre giovedì 08 e venerdì 09 settembre, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni, sono in programma le due serate di Pre Finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive).

Sabato 10 settembre, un tour speciale della motonave Super Tayfun, costeggerà la spiaggia di Bellaria Igea Marina e le Mamme Miss saranno presentate e sfileranno lungo i pontili; sull’ultimo pontile saranno decretate le 18 mamme che accederanno alla Finalissima di sabato sera (in programma sempre in Piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21.00), con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2022”.



Queste Le Pre Finaliste Di “Miss Mamma Italiana 2022”:

Laura Dauksyte 41 Anni, Commessa, Di Torino, Mamma Di Angelica, Caterina E Lucia, Di 14, 13 E 10 Anni;

Ruzanna Abovian 37 Anni, Insegnante Di Inglese, Di Brugnera (Pordenone), Mamma Di Alisa Di 11 Anni;

Valentina Mabritto 38 Anni, Impiegata, Di Fusine (Sondrio), Mamma Di Chiara, Nicole, Greta E Filippo, Di 13, 11, 5 E 3 Anni;

Maria Raimondo 37 Anni, Artigiana, Di Varese, Mamma Di Sarah E Martina, Di 9 E 6 Anni;

Gloria Perin 36 Anni, Presentatrice Di Eventi, Di Azzate (Varese), Mamma Di Sveva E Gioia, Di 7 E 3 Anni;

Katiuscia Faustini 38 Anni, Impiegata, Di Gavirate (Varese), Mamma Di Emanuele E Beatrice, Di 11 E 10 Anni;

Laura Di Pietro 35 Anni, Impiegata Commerciale, Di Sangiano (Varese), Mamma Di Cristian Di 4 Anni;

Carolina Bossi 31 Anni, Direttrice D’azienda, Di Cantù (Como), Mamma Di Giorgia E Thomas, Di 5 E 4 Anni;

Linda Lodesani 32 Anni, Infermiera, Di Abano Terme (Padova), Mamma Di Efrem Ed Iris Vittoria, Di 4 Ed 1 Anno;

Ambra Sarto 41 Anni, Parrucchiera, Di Vescovana (Padova), Mamma Di Febe E Lorenzo, Di 13 E 6 Anni;

Valentina Griggio 35 Anni, Responsabile Amministrativa, Di Monselice (Padova), Mamma Di Leonardo Di 3 Anni;

Licia Cristofaro 27 Anni, Performer, Di Calestano (Parma), Mamma Di Rodrigo Di 1 Anno;

Denise Tradii 45 Anni, Operaia, Di Imola, Mamma Di Beatrice Di 15 Anni;

Veronica Ricci 31 Anni, Cantante, Di Castelbolognese (Ravenna), Mamma Di Sofia Di 6 Mesi;

Alessandra Bassin 40 Anni, Infermiera Del 118, Di Faenza (Ravenna), Mamma Di Michele Di 9 Anni,

Carmela Crisci 44 Anni, Operatrice Socio Sanitaria, Di Cesena, Mamma Di Domenica, Assunta, Cristian E Riccardo, Di 27, 24, 17 E 13 Anni E Nonna Di Due Nipotini;

Rosy Savino 44 Anni, Operatrice Socio Sanitaria, Di Cesena, Mamma Di Martina E Mattia, Di 18 Ed 11 Anni;

Simona Elena Buzdugab 34, Agente Immobiliare, Di Spello (Perugia), Mamma Di Nives Cristina Di 8 Anni;

Erica Marani 41 Anni, Arredatrice D’interni, Di Spello (Perugia), Mamma Di Christian E Teresa, Di 14 Ed 8 Anni;

Annalaura Di Martino 40 Anni, Ingegnere, Di Frosinone, Mamma Di Christian E Leonardo, Di 9 E 7 Anni;

Valentina Pica 38 Anni, Commessa, Di Chieti, Mamma Di Giada Di 9 Anni;

Matilde Torone 42 Anni, Mamma A Tempo Pieno, Di Castel Campagnano (Caserta), Mamma Di Angelo, Denise, Christian E Pia Nives, Di 21, 17, 15 E 6 Anni;

Mirella Mazzarelli 32 Anni, Cameriera, Di Faicchio (Benevento), Mamma Di Jasmine Ed Eris, Di 5 E 2 Anni;

Katia Castriotta 43 Anni, Insegnante Di Ballo, Di Manfredonia (Foggia), Mamma Di Loris Michele, Di 14 Anni;

Anna Lorusso 33 Anni, Tecnico Sportivo, Di Ruvo Di Puglia (Bari), Mamma Di Giuseppe Di 1 Anno;

Dina Cardone 31 Anni, Mamma A Tempo Pieno, Di Barletta, Mamma Di Savio Di 9 Anni;

Marianna Cucinotta 39 Anni, Mamma A Tempo Pieno, Di Aci Catena (Catania), Mamma Di Clarissa E Tommaso, Di 8 Ed 1 Anno;

Alessia Garigali 37 Anni, Organizzatrice Di Eventi, Di Catania, Mamma Di Giacomo, Vittoria E Francesco, Di 15, 12 Ed 8 Anni.





Nella giornata di domenica 11 settembre, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana 2023”, il calendario è alla sua 20° edizione.

Le tre serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

Il look delle mamme partecipanti sarà curato dallo staff del Club Roberto Foschi Parrucchieri, sotto la supervisione del’hair stylist di fama internazionale, il Maestro Roberto Foschi, curatore di immagine di “Miss Mamma Italiana”.



“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.



Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli , tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2023. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it