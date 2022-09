Scompare nei boschi, ritrovata la mattina dopo

Cronaca

Forlì

| 11:58 - 06 Settembre 2022

Il Soccorso Alpino in azione.



Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Stazione Monte Falco, è stato coinvolto nelle ricerche di una persona scomparsa a Rocca San Casciano, nella giornata di ieri (lunedì 5 settembre) e nelle prime ore della mattinata odierna (martedì 6 settembre). Una 46enne, originaria del luogo, non ha dato più notizie di sé dalle dodici di ieri: ha lasciato la propria auto in paese e si è addentrata sul sentiero che dalla valle porta a Sassello, così è chiamata la località in cui è presente una piccola casa diroccata nel bosco.



Non vedendola rientrare, i familiari hanno subito dato l’allarme. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il personale del 118 e l'ambulanza dei volontari di Rocca San Casciano.



Le ricerche si sono concluse questa mattina alle 9: la dispersa è stata ritrovata in buone condizioni all’interno del rudere, a Sassello.