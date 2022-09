Addio a Gigi Barberini, tra i padri del Bellaria Film Festival e anima della promozione turistica

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:16 - 06 Settembre 2022

Gigi Barberini (foto da Facebook).





Il mondo culturale riminese e la comunità di Bellaria Igea Marina si stringono nel cordoglio per la scomparsa di Luigi "Gigi" Barberini, scomparso domenica scorsa (4 settembre), all'età di 76 anni, dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Il funerale è in programma domani (mercoledì 7 settembre), alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina, questa sera (martedì 6 settembre), alle 20.30, il rosario.



Barberini fu tra i fondatori dell'Anteprima del Cinema Indipendente, la kermesse poi diventata Bellaria Film Festival. Lavorò inoltre per anni nell'azienda di soggiorno di Bellaria Igea Marina, contribuendo alla promozione turistica della Riviera. É stato assessore al turismo della provincia e ha avuto esperienze lavorative anche all'Apt a Rimini e all'Agenzia Regionale del Turismo.



La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Gigi Barberini.