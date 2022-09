Saiano, una camminata e una lezione di pittura all'aperto con l'artista Mattia Ghinelli

Attualità

| 10:33 - 06 Settembre 2022

Domenica (11 settembre) ripartono le iniziative dell’associazione "OaSì – Insieme per le valli APS" con una uscita dal titolo “Guardando Saiano. Lezioni di pittura all’aperto” che unirà l’arte alla voglia di stare insieme e di godere delle bellezze del territorio. Insieme all’architetto e pittore riminese Mattia Ghinelli, i partecipanti si porteranno ai piedi del santuario della Madonna di Saiano per una lezione pratica di acquarello all’aperto. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero: 3349414671 o mail: oasinsiemeperlevalli@gmail.com (ai partecipanti sarà inviato l’elenco del materiale da portare per la lezione di acquerello).



Si parte alle ore 9:30 dal parcheggio adiacente al Ponte Verucchio (inizio di via Palazzo, lato Torriana). C'è la possibilità di camminare in direzione Saiano, lungo la pista ciclopedonale, oppure raggiungere Saiano in auto per partecipare alla lezione di pittura.



Il gruppo si ricongiungerà verso le ore 12 nell’area di sosta adiacente al santuario per pranzare insieme con pranzo al sacco e ammirare i lavori dei partecipanti.