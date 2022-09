La moneta da 2 euro porterà il volto di Raffaella Carrà: l'omaggio alla regina della tv

Attualità

Nazionale

| 10:27 - 06 Settembre 2022

Raffaella Carrà.



L'Italia ricorda Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021, coniando una moneta da due euro dedicata all'artista. L'annuncio è arrivato durante il Festival della televisione, in corso di svolgimento a Dogliani, da parte di Fabio Canino. Le monete dedicate alla signora della televisione italiana saranno in circolazione dal 2023. Anche Bellaria Igea Marina ha omaggiato Raffaella Carrà, intitolandole il lungomare. Nata a Bologna come Raffaella Pelloni, ha vissuto fino a 10 anni a Bellaria, dove il padre aveva un bar e la nonna una gelateria. A Bellaria è stata cresciuta, come amava ricordare lei, dalla madre e dalla nonna.