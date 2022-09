Perticara, finalmente il sapore della polenta: torna l'attesa sagra

Eventi

Perticara

| 10:18 - 06 Settembre 2022

Un momento della Sagra della polenta 2018.



Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia da Covid, a Perticara torna la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, manifestazione organizzata dalla pro loco e giunta alla sua 34esima edizione. La sagra animerà quattro domeniche: l'11, il 18 e il 25 settembre, nonché il 2 ottobre. Domenica 18 settembre tornerà anche l'appuntamento con il Mineral Expò, mostra scambio di minerali e fossili, presso il museo Sulphur.



"C'è grande attesa per il ritorno della sagra, siamo felici di poter sentire nuovamente il profumo della polenta, condita con ragù di salsiccia, di cinghiale o ai funghi porcini - evidenzia Cesare Bianchi, presidente della pro loco - e l'offerta gastronomica sarà completata da trippa, cotiche con i fagioli, lo stufato di cinghiale e la piadina". Gli stand apriranno dalle 11.30 e saranno operativi fino alle 21. Anche in caso di maltempo, gli amanti della buona tavola non verranno scontentati, grazie alla tensostruttura con oltre 200 posti tutti al coperto. Parcheggio gratuito presso il campo sportivo di Perticara. Inoltre tutte le domeniche visite guidate al Museo Sulphur, museo storico minerario di Perticara, con navetta gratuita, a ciclo continuo, dalle 13.30, con partenza da piazza Matteotti.