Lo Steven festeggia i 30 anni e diventa Luxury: palestra di altissimo livello accessibile a tutti 

| 10:17 - 06 Settembre 2022

Ultimati i lavori di ristrutturazione dello storico fitness club riminese; sarà una palestra di altissimo livello accessibile a tutti. Novità assoluta, il co-working per Personal Trainer



Il lusso alla portata di tutti. Utopia? Non se si parla di fitness e della nuova vita dello Steven Sporting Club che in occasione del suo 30esimo compleanno ha appena inaugurato il suo nuovo format “Low Price Luxury Gym”.

Una palestra di altissimo livello accessibile a tutti appunto, con servizi di prim’ordine, un nuovo paradigma del fitness unico nel suo genere a Rimini e provincia.

Steven Sporting Club a Rimini è un’icona, è stato per molti anni la palestra a Rimini per eccellenza, un punto di riferimento per coloro che desideravano praticare l'attività fisica a diversi livelli e una scuola di formazione per alcuni dei migliori trainer presenti in zona.

Ora dopo il lungo periodo di pandemia, la proprietà (che gestisce anche il Garden Sporting Center) ha deciso di dar vita ad un nuovo corso per lo storico club, con interventi mirati alla struttura, una riorganizzazione delle sale ed un format che permetterà a tutti di fruire delle eccellenze messe a disposizione, un nuovo paradigma del fitness in città e provincia, originale e inedito.

Il cuore pulsante del nuovo Steven sarà il piano inferiore tutto dedicato alla nuova sala fitness completamente rinnovata: 600mq con macchinari cardio e isotonici Technogym di ultima generazione e dove sono presenti istruttori qualificati per l’assistenza ai clienti durante l’attività.

Tutti gli spazi sono stati organizzati in sinergia con gli architetti di Technogym studiando una suddivisione delle aree e delle varie macchine il più funzionale possibile ai tipi di allenamenti e attività proposti; sono 6 settori dove allenare al meglio i diversi gruppi muscolari e l’attività cardiocircolatoria.

Nella parete lato monte sono stati posizionati tutti i macchinari isotonici della linea “pure”, la nuova linea di punta per chi vuole fare massa e alzare grossi carichi, l’avanguardia del fitness puro per l’appunto. E’ presente anche un ampio spazio dedicato agli esercizi a corpo libero e diverse aree per interpretare i diversi approcci di personal Training.

Al piano superiore è presente una sala corsi dove si svolgeranno per tutto il giorno attività di gruppo di ogni tipo, dai corsi fitness classici a quelli più esclusivi fino a mini corsi di 30 minuti ad alta intensità e fortemente allenanti per coloro che hanno a disposizione poco tempo da dedicare all’attività fisica; un palinsesto ancora più ricco di prima con proposte innovative e adatte a tutti.

Sempre al piano superiore gli utenti possono disporre di due spazi riservati al Personal Training con tutto quello che serve per un allenamento mirato e seguiti passo a passo da un PT specializzato con un piano personalizzato in funzione degli obiettivi.

Sono due aree gemelle comunicanti, una dedicata all'hard fitness per incrementare le performance fisiche muscolari e cardiocircolatorie, l'altra per la massima definizione della silhouette corporea. Entrambe sono pensate per allenarsi singolarmente o a piccoli gruppi, per condividere, divertendosi, allenamenti ad alto impatto. E per chi dopo l’allenamento di vuole rilassare è presente un’area benessere dedicata con lettini e sauna per momenti di meritato relax.

Il rinnovamento dello Steven è stato reso possibile da un importante investimento economico e grazie ad un gruppo di istruttori appassionati e di altissima qualità tecnica che hanno creduto nel progetto.

I costi proibitivi hanno reso difficile la sopravvivenza delle piccole attività di Personal Training, così dopo aver ricevuto numerose richieste lo Steven ha deciso di aprire gli spazi ai Trainer in difficoltà per evitare la perdita delle loro professionalità; una sorta di co-working.

Gli abbonamenti del nuovo Steven, per venire incontro alla grave situazione socioeconomica, sono formulati per fornire a tutti un servizio di eccellenza ad un prezzo accessibile con la possibilità di scegliere tra 3, 4 o 5 stelle, tre fasce di prezzo a cui corrispondono diversi servizi inclusi.

Sono presenti abbonamenti a partire da 70 centesimi al giorno per gli under 40, sconti del 20% per gruppi di amici, nuove formule dedicate come il Wellness Dimagrimento e Wellness Estetico comprese di assistenza medica, integrativa e cosmetologia, e a settembre per i primi 200 un mese di prova compreso di due sedute Personal Training a solo 29,90 € .