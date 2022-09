Torna la cena benefica per aiutare i bimbi dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:34 - 06 Settembre 2022



Torna anche quest’anno la tradizionale cena di beneficienza organizzata da Arop, Associazione di volontariato riminese di Oncoematologia Pediatrica, che opera a supporto del Reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, per tutta l’area vasta Romagna.



Per questo 2022 la “Cena di Arop – Sotto le stelle” si terrà il 9 settembre alle 20.30 a Palazzo Guidi a Sant’Ermete.



Da anni impegnata attivamente per migliorare l’assistenza globale e la qualità delle cure dei piccoli pazienti e per assistere i loro familiari, l’Associazione ogni anno organizza, infatti, una serata di gala per raccontare un anno di impegni e risultati e, contestualmente, per parlare dei progetti futuri.



Come sempre si attendono tantissime persone, medici e personale sanitario, volontari, professionisti, imprenditori, compagni di viaggio, persone che in maniera diversa hanno partecipato al raggiungimento degli importanti obiettivi che AROP ha potuto raggiungere in questo 2022, oltre agli amici e tutti coloro che avranno il piacere di trascorrere una serata “sotto le stelle” nella splendida location di Palazzo Guidi.



Nata 2004 per offrire un supporto al bambino affetto da malattie oncoematologiche e supportare le famiglie che assistono i bimbi in questo lungo della terapia e del reinserimento nella vita sociale, AROP ha potuto raggiungere risultati molto importati per la qualità della vita dei bimbi e delle loro Famiglie e per la funzionalità del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, guidato dalla Dr.ssa Roberta Pericoli, con uno staff di Medici e personale infermieristico professionalmente eccellente e umanamente fantastico.



“Una delle cose di cui andiamo più orgogliosi è l’apertura della Casa Accoglienza Arop” – afferma Roberto Romagnoli, presidente dell’Associazione “- una bella e accogliente struttura vicina all’Ospedale di Rimini in grado di ospitare anche per lunghi periodi i piccoli pazienti e i loro familiari provenienti da altre località”.

“Il nostro sogno è migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie nel periodo della terapia, e creare le condizioni per un reinserimento sereno nella vista di tutti i giorni. Una prospettiva di vita serena per le persone che quotidianamente convivono con la malattia e nel reparto e questa serenità passa anche attraverso piccoli e grandi gesti quotidiani” - conclude Romagnoli.





Per prenotazioni – 335 7106942