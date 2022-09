Sciopero sanità di 48 ore, incrocia le braccia il personale pubblico e privato

Attualità

Rimini

09:09 - 06 Settembre 2022

Foto di repertorio.





Dalle 24 di venerdì 9 settembre, fino alle 23.59 di sabato 10 settembre, sciopero generale dell'Ausl Romagna, per tutti i settori della pubblica amministrazione e per i settori della sanità pubblica e privata. La mobilitazione di 48 ore è stata indetta dall'associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali).



Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.