Rimini: nidi e scuole di infanzia, addio mascherina obbligatoria

| 08:35 - 06 Settembre 2022

Mascherine solamente raccomandate e non obbligatorie per gli educatori di nidi e scuole di infanzia. Lo ha deciso il comune di Rimini, che evidenzia il passaggio da una strategia emergenziale di contrasto alla diffusione del virus a una strategia strutturale di controllo e prevenzione, con un doppio livello di misure, uno ordinario e uno emergenziale.



Ai genitori sarà richiesto invece di monitorare la salute dei propri figli, invitandoli a non portarli al nido o a scuola in presenza di sintomi riconducibili all'infezione da Sars-CoV-2 (non però un semplice raffreddore: in questo caso si attiva la procedura di isolamento). Per ciò che concerne le mascherine, la Ffp2 dovrà essere utilizzata solo dal personale in condizioni di fragilità dal punto di vista sanitario; per i bambini fragili saranno seguite le indicazioni fornite dalla pediatria di comunità.



Saranno in vigore le stesse regole degli ultimi due anni scolastici sul ricambio d'aria, sui flussi di accesso, sulla sanificazione degli ambienti.



Evidenziati i lavori nel periodo estivo per migliorare gli spazi didattici, la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini parla di un ritorno a scuola "all'insegna dell'armonia e di una progressiva normalità dopo le ondate pandemiche". Un impegno, sottolinea, "concretizzato in un nuovo e agile sistema di prescrizioni e raccomandazioni per i nidi e le scuole di infanzia comunali, che fanno anche tesoro di alcune sperimentazioni già introdotte l’anno scorso nelle nostre scuole"