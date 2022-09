Rimini: boom turisti polacchi, bene luglio, ma numeri 2022 lontani dal pre pandemia

Turismo

06 Settembre 2022

Nel luglio 2022 a Rimini i dati Istat indicano, rispetto allo stesso mese del 2021, un aumento del 2,8% negli arrivi e del 9,2% dei pernottamenti, con una significativa presenza di turisti esteri: +49,5% e +58,1% rispettivamente per arrivi e presenze.



In merito al turismo estero, confrontando i primi sette mesi del 2022 con il 2021, crescono dell'81,7% i turisti tedeschi, ma ancor più significativi gli incrementi sul mercato polacco (+233,1% di turisti) e francese (+113,1%).



Situazione dunque in netto miglioramento rispetto ai due anni di emergenza pandemica, ma numeri lontani dal 2019, considerando appunto il periodo gennaio-luglio. Rimini città perde il 15,5% degli arrivi e il 27,5% delle presenze, a Riccione la perdita si aggira sul 9% per entrambi, mentre migliora l'entroterra e brilla Santarcangelo, con un aumento del 20% dei flussi turistici.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad guarda al bicchiere mezzo pieno, parlando di un territorio che sta risalendo la china "dopo le pesantissime mazzate del 2020 e quella del 2021, salvo l'estate". Tra i mille dubbi sulla crisi energetica, il primo cittadino individua quattro sfide chiave per il turismo riminese: potenziare l'offerta di voli dell'aeroporto Fellini, una riqualificazione alberghiera che migliori l'offerta turistica, un nuovo piano spiaggia e il potenziamento della promozione dei nuovi spazi culturali e artistici della città.