Misano, bilancio positivo per la Motogp: 'Altri eventi sportivi per allungare la stagione'

Attualità

Misano Adriatico

| 08:05 - 06 Settembre 2022

Il sindaco Piccioni sul podio premia Dennis Foggia (foto Petrangeli).



Con il trionfo delle moto italiane va in archivio il weekend più che positivo del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. All’aspetto sportivo se ne affiancano altri, non meno importanti. il primo, il ritorno del grande pubblico: dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni del Covid, sono oltre 101.000 le presenze fatte registrare a Misano World Circuit nell’arco dei tre giorni. Numeri significativi, accompagnati da una grande partecipazione di pubblico per gli eventi collaterali del cartellone Dedikato 2022, organizzati nella zona mare di Misano, piena nelle serate di venerdì e sabato.



A ciò si aggiunge la buona tenuta del piano viabilità elaborato, che ha garantito un afflusso del traffico senza intoppi in ingresso e anche in uscita, con le strade già libere da metà pomeriggio.



“Chiudiamo questo weekend con grande soddisfazione sia dal punto di vista dei numeri del pubblico, sia per la riuscita degli eventi che hanno accompagnato il Gran Premio – commenta il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. Gli oltre 100mila spettatori complessivi, spalmati nel weekend, sono un risultato incoraggiante e non scontato, che potremo consolidare ulteriormente nei prossimi anni, grazie al rinnovo che abbiamo raggiunto insieme alla Repubblica di San Marino, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri comuni coinvolti".



Il sindaco aggiunge: "La MotoGp si conferma una vetrina importante per Misano Adriatico, contribuendo a farci conoscere in tutto il mondo. Un ottimo avvio per un settembre che prosegue con altri due importanti eventi sportivi: l’Italian Bike Festival, in programma già questo fine settimana, e la Spartan Race, che ci consentono di allungare la stagione estiva”.