Rimini, marinai di salvataggio in piazza: 'Prolungare il servizio di salvamento'

Rimini

| 08:00 - 06 Settembre 2022

I marinai di salvataggi prima della mobilitazione.



"Più lavoro, sicurezza, prevenzione, allunghiamo la stagione!". Così il grande striscione esposto ieri (lunedì 5 settembre) in piazza Cavour dai marinai di salvataggio di Rimini e Riccione, in mobilitazione nel tardo pomeriggio per rilanciare la loro richiesta alle istituzioni: prolungare fino al termine di settembre il servizio di salvamento sulle spiagge, senza soluzioni intermedie (ad esempio garantire il servizio solo nel weekend). Oggi (martedì 6 settembre) i sindacati incontreranno gli amministratori dei comuni rivieraschi per discutere sull'eventuale prolungamento del servizio, altrimenti in scadenza il prossimo weekend, per domenica 11 settembre. Le temperature per ora sostanzialmente miti spingono ancora i riminesi e i turisti fuori stagione a fare il bagno, in condizioni meteomarine spesso complicate. Per questo i marinai di salvataggio chiedono di poter vigilare, per la sicurezza di tutti, fino al termine del mese o "almeno fino al 18", fa sapere Mirco Botteghi, segretario di Rimini della Filcams Cgil.