Basket A2, RivieraBanca: primo allenamento al Flaminio, vicina la quota di 400 abbonamenti

01:17 - 06 Settembre 2022



RivieraBanca Basket Rimini torna nella sua casa, il Flaminio. I biancorossi di Coach Mattia Ferrari hanno svolto nel pomeriggio il primo allenamento stagionale nella loro arena, grazie al prezioso lavoro dell'Amministrazione Comunale che è riuscita a velocizzare l'andamento dei lavori inerenti alla sismica del palazzetto, consentendo così alla squadra un più pronto rientro.

Proprio il Flaminio sarà il teatro della prima sfida ufficiale casalinga, quella del derby contro OraSì Ravenna, seconda giornata del Girone Rosso di Supercoppa, in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21.00.

Si ricorda a tutti i tifosi che chi sottoscriverà il proprio abbonamento entro la data del 14/09, avrà inclusa anche la partita di Supercoppa contro Ravenna.

Restando in tema abbonamenti, dopo neanche una settimana dall'inizio della campagna il numero di coloro che hanno già acquistato la propria tessera è vicino a 400, che dimostra un'ottima risposta sin qui da parte della città.



Di seguito si riportano modalità ed orari per acquistare gli abbonamenti:

SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30 (per info 335 829 0791)

TABACCHERIA PRUCCOLI rivenditore ufficiale (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24.

ONLINE sulla piattaforma VIVATICKET