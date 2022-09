Baseball, finale scudetto: in gara3 Parma-San Marin 0-1

Sport

Repubblica San Marino

| 01:11 - 06 Settembre 2022

La reazione c’è ed è di quelle di carattere. San Marino gioca una gara splendida, di grandissima attenzione, colpisce al momento giusto e va in vantaggio 2-1 nella serie. Al “Cavalli” finisce 1-0 per gli uomini di Doriano Bindi, con punto decisivo portato a casa al 7° dalla valida di Pieternella. Sul monte il vincente è uno straordinario Dimitri Kourtis, che in 6 inning concede una sola valida e mette a segno 7 strikeout. La salvezza è di Baez, glaciale nel non concedere arrivi in base al 7° dopo il momentaneo vantaggio.



LA CRONACA. La gara è il più classico dei pitchers’ duel. Da una parte Lugo e dall’altra Kourtis. Il partente del Parmaclima mette a segno addirittura 4 strikeout nel primo inning (Celli è salvo su lancio pazzo), lo starter sammarinese fa lavorare di più la difesa ma il risultato è il medesimo (solo una base ball a Koutsoyanopulos al 1°).

Al 2° entrambe le squadre mettono l’uomo in posizione punto (doppio di Batista con un out per San Marino, due basi ball con un out per Parma), ma anche in questo caso i lanciatori hanno la meglio. Poi nessun uomo raggiunge la seconda base fino al 7°. La staffetta sammarinese, in particolare, dalla parte bassa del 3° (singolo di Gonzalez) non concede più arrivi in base. 10 eliminazioni consecutive per Kourtis, 3 per Baez.

Al 7°, il secondo inning di Habeck, San Marino colpisce. Ustariz guadagna un’importantissima base ball, è spinto in seconda dal perfetto bunt di Batista e raggiunge la terza sulla rimbalzante di Leonora. Con due out, è decisivo il giro di mazza di Ortwin Pieternella, che colpisce un singolo a destra e fa entrare il punto dell’1-0.

Nella parte bassa Baez chiude su Sambucci (6-3), Astorri (F7) e Rodriguez (6-3).

San Marino vince 1-0 gara3.

Nella serata di martedì, sempre alle 20.30 al “Cavalli”, gara4. Tornano sul monte i lanciatori stranieri.



Il tabellino

PARMACLIMA – SAN MARINO BASEBALL 0-1

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/3), Celli ec (1/3), Angulo 2b (0/3), Lino r (0/3), Ustariz 1b (0/2), Batista ed (1/2), Leonora es (0/3), Pieternella dh (1/2), Epifano ss (0/3).

PARMACLIMA: Koutsoyanopulos ec (0/2), Desimoni es (0/3), Gonzalez 2b (1/3), Mineo r (0/3), Sambucci 1b (0/2), Astorri dh (0/3), Rodriguez 3b (0/2), Flisi ed (0/2), Battioni ss (0/2).

SAN MARINO: 000 000 1 = 1 bv 4 e 0

PARMACLIMA: 000 000 0 = 0 bv 1 e 0

LANCIATORI: Kourtis (W) rl 6, bvc 1, bb 3, so 7, pgl 0; Baez (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Lugo (i) rl 5, bvc 2, bb 1, so 10, pgl 0; Habeck (L) rl 2, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1.

NOTE: doppio di Batista.