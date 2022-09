Incidente stradale in scooter per una coppia: donna in gravi condizioni Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì sulla Statale 16 di Rimini

Cronaca Rimini | 17:05 - 05 Settembre 2022 Foto di repertorio. Uno scooter si schianta con un pulmino, a bordo una coppia. L'incidente è accaduto nella tarda mattinata di lunedì (5 settembre) sulla Statale 16 di Rimini, nei pressi della rotonda di Via Varisco. Seriamente ferita la donna di 55 anni, ricoverata al Bufalini di Cesena con un codice rosso. Preoccupa meno l'uomo di origine moldave portato all'Infermi di Rimini. I due viaggiavano in scooter quando, per motivi ancora tutti da chiarire, hanno urtato violentemente un pulmino, che trainava una roulotte, con targa svizzera. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e ai medici del 118.

