Lo stavano trasportando a Rimini, carcerato tenta di evadere durante la sosta in Autogrill

Cronaca

Rimini

| 16:40 - 05 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Ha chiesto di fermarsi in un autogrill per consentirgli di andare in bagno ai poliziotti penitenziari che lo stavano trasferendo dal carcere di S.Maria Capua Vetere a quello di Rimini, ma era solo una scusa per tentare di evadere. Il suo piano è però fallito, perchè dopo un breve inseguimento gli agenti lo hanno catturato e portato a destinazione. E' accaduto nei pressi di Isernia. A dare la notizia è il Sappe che elogia i poliziotti che hanno sventato l'evasione e riferisce che uno di loro ha riportato delle contusioni . "I nostri agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo", afferma il segretario Donato Capece, che sottolinea anche i rischi che avrebbero potuto correre anche i cittadini che in quel momento si trovavano nei pressi dell'autogrill e della Superstrada.Il sindacato autonomo della polizia penitenziaria parla di una "grave vicenda" che "porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria". I Nuclei Traduzioni e Piantonamenti dei penitenziari sono "sotto organico" e gli agenti "non sono retribuiti degnamente", pur essendo "impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei a circolare per le strade del Paese, fermi nelle officine perché non ci sono soldi per ripararli o con centinaia di migliaia di chilometri già percorsi".