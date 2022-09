Irregolare sul territorio girava con oltre 50 grammi di cocaina nella tasca: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:29 - 05 Settembre 2022

Tanti contanti sospetti nel borsello. Da lì la scoperta, aveva con se oltre 50 grammi di cocaina. Ieri pomeriggio (4 settembre) la Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto un 23enne, di nazionalità albanese, irregolare sul territorio nazionale, responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Verso le 16.50, una pattuglia della Questura di Rimini ha sottoposto a controllo, in viale Vespucci, un giovane a bordo di una bicicletta nera che si stava muovendo con fare molto sospetto non appena era venuto alla vista con la Polizia. Mentre il giovane estraeva dal marsupio che portava a tracolla il passaporto, gli operatori notavano varie banconote di diverso taglio malriposte che lo stesso cercava di occultare. Poi il ragazzo tentava di disfarsi di qualcosa dalla tasca dei propri pantaloni e, alla richiesta dei poliziotti di fare vedere cosa nascondeva, il giovane, mostrava un involucro in cellophane contenente della sostanza stupefacente. Nel campanello della propria bicicletta nascondeva altra sostanza stupefacente. Nel borsello i poliziotti hanno trovato 285 euro in banconote di diverso taglio e le chiavi della stanza dell’hotel dove il giovane dimorava. I poliziotti giunti nella camera della struttura ricettiva hanno rinvenuto sul letto matrimoniale e su una mensola altra droga oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e a una mazzetta di banconote di diverso taglio. Il peso complessivo della cocaina rinvenuta è di 50 grammi mentre, la somma delle banconote è di 9.000 €. Il soggetto, accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso, veniva tratto in arresto, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna e denunciato in stato di libertà in quanto irregolare in Italia.