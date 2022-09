Cucina di mare lungo il porto: tante presenze a Bellaria Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:30 - 05 Settembre 2022

Il Gusto del Porto (foto di F.Giorgetti).

Si è conclusa a Bellaria Igea Marina la terza edizione della festa “Il Gusto del Porto”. Per due serate, venerdì 2 e sabato 3 settembre, il porto canale cittadino lungo le vie Rubicone e A. Pinzon è diventato scenario della manifestazione gastronomica dedicata alla cucina di mare, che ogni anno richiama numerose presenze tra turisti, cittadini ed ospiti delle città limitrofe. Protagoniste, le pietanze di mare sapientemente preparate dai volontari delle associazioni cittadine: Protezione civile, Proloco, Viv’Igea e Cinghiali di mare, Circolo Diportisti, Circolo Nautico, Alta Marea e Fondazione Verdeblu.

La proposta gastronomica offerta dagli stand, in aggiunta ai menù alla carta delle attività e ristoranti del luogo, è stata varia ed ha ricreato un vero e proprio percorso gastronomico lungo le due rive del porto canale: fritti misti, primi piatti di pesce, zuppe, spiedini ed i tradizionali sardoncini con piadina, sono solo alcune delle pietanze che hanno composto il menù della manifestazione.

I partecipanti, passeggiando per le vie del porto canale tra stands e tavoli dove poter accomodarsi lungo le banchine e sul Piazzale Capitaneria, hanno consumato un migliaio di porzioni di pesce fritto, altrettante minestre e tutte le varie specialità tipiche marinare, per un totale di tremila e duecento piatti. A questi vanno aggiunti gli oltre mille bomboloni per i più golosi e le cene nei vari ristoranti.

Il sottofondo musicale ad opera degli artisti che si sono esibiti nelle diverse postazioni spettacolo: il duo Tacaband, Benji Soul trio, Darma trio, Manuela Evelyn Prioli jazz quartet, Monia Angeli e Stefano Nanni e l’Orchestra Giovanile InArte diretta da Ilaria Mazzotti; a questi artisti va aggiunto il gruppo folkloristico Gli Scariolanti che ha intrattenuto i partecipanti con le cante itineranti per le vie del Porto.

“Il Gusto del Porto” che annualmente cade nei primi del mese, apre un settembre ricco di eventi a partire dal Concorso di Miss Mamma Italiana in arrivo nel weekend dall’8 all’ 11 in concomitanza della tradizionale “Festa della Piadina 19° edizione” a cura di PromoD, i tornei di beach volley di Kiklos ed incontri culturali ad opera della Biblioteca comunale “La Romagna dei libri”.



La sintesi della festa nelle parole del Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi << Dopo mesi di lavoro in sinergia con le associazioni, il meteo ci ha regalato due splendide serate. Ho assaggiato i piatti di tutti gli stand s e, oltre alla bontà, mi ha colpito la voglia di festa di tutti i volontari. Stesso discorso per gli artisti che hanno messo la gioia nelle loro esibizioni creando veramente dei momenti unici. Lo confermano i numeri, quest’anno la Festa ha “sfornato’ un 35% di piatti in più rispetto lo scorso anno, questo permetterà un utile da distribuire alle associazioni partecipanti per il loro sostegno ed auto finanziamento.>>



Conclude il Sindaco Filippo Giorgetti: <<Vorrei esprimere a nome mio e dell’Amministrazione il più sentito ringraziamento alle associazioni e agli esercizi che hanno collaborato con Fondazione Verdeblu nel corso dell’evento “Il Gusto del Porto”, contribuendo così a promuovere il senso di appartenenza e coesione sociale che portano alla nostra comunità un valore aggiunto. >> Così il primo cittadino << Questo evento che negli anni si sta consolidando e crescendo nei numeri, rappresenta un importante momento di valorizzazione della nostra tradizione marinara ma anche una transizione fra l'estate ed i suoi gli eventi prettamente turistici, verso un richiamo invece agli amici dell'entroterra a vivere e frequentare Bellaria Igea Marina, pertanto assume un valore strategico anche per la promozione territoriale e sostegno al tessuto economico del nostro comune.>>