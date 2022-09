A Rimini raccolti 400 kg di plastica monouso e rifiuti

Attualità

Rimini

| 12:14 - 05 Settembre 2022

Raccolta plastica a Rimini.

Ieri mattina 400 Kg di plastica monouso e rifiuti sono stati rimossi dai 40 volontari che hanno aderito alla passeggiata ecologica organizzata per ripulire l’area circostante alla Ruota Panoramica di Rimini.

Questo significativo risultato, raggiunto in circa due ore di raccolta, è stato possibile grazie all’entusiasmo mostrato da tutti i partecipanti, giovani e adulti muniti di guanti e sacchetti, che si sono impegnati insieme per contribuire a ripulire questo territorio.

L’iniziativa di cleanup è nata dalla collaborazione tra "Brita", l’azienda che ha inventato la caraffa filtrante e che da sempre promuove un consumo sostenibile dell’acqua, e l’associazione Plastic Free, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’inquinamento da plastica monouso e coinvolgere i cittadini nella tutela dell’ambiente.

Si conclude così il progetto, frutto di questa partnership, grazie a cui a partire da marzo, con il primo evento proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, sono state organizzate giornate di raccolta in diverse città d’Italia per pulire la nostra Penisola.