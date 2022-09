A Rimini Balamondo Festival fa il votto: pienone per l'evento dedicato al liscio

Attualità

Rimini

| 11:48 - 05 Settembre 2022

Balamondo a Rimini.

Bisognava essere in piazza Cavour per cogliere la portata di emozioni e di calore che si è respirata al Balamondo World Music Festival, ma anche queste immagini lo raccontano bene.

Una piazza piena di gente, con un pubblico eterogeneo, di diversa età, che per le tre serate del 2, 3 e del 4 settembre si è lasciato trasportare dalle sonorità e dal ritmo del grande ospite di punta di questo evento dedicato al Liscio: il cantautore Max Gazzè, in concerto con la sua band. Energia e amarcord, poi, a fine serata, prima di salutare la folla, con la jam session di Gazzè insieme a Mirko Casadei e la sua Orchestra: un omaggio al liscio “Casadei”, con la reinterpretazione in chiave pop di alcuni grandi classici come “Ciao Mare” e “Romagna e Sangiovese” di Raoul Casadei. Ieri sera ultima serata riminese del Festival insieme alle vibrazioni dei Rumba de Bodas.