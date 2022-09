Calcio C: la top 11 della prima giornata del girone B

Sport

| 09:12 - 06 Settembre 2022

Guiebre in azione contro la Lucchese (foto dalla pagina Fb della Reggiana).



di Riccardo Giannini



Tra i protagonisti della prima giornata del girone B di Serie C c'è l'esperto portiere dell'Imolese Rossi: una strepitosa parata su Nepi e un'altra deviazione su Galeandro sono determinanti nella vittoria per 1-0 con l'Alessandria. Bene anche l'esordiente Zagnoni al centro della difesa a tre di Antonioli. La Reggiana parte a spron battuto contro un'ottima Lucchese, trascinata ad Nardi, Guiebre e bomber Lanini, autore di una doppietta. La mezzala Bozhanaj entra e decide a sorpresa la sfida del Manuzzi: la Carrarese supera 2-1 il Cesena, prossimo avversario del Rimini. L'oscar di giornata va a Boganini, un 2003 dal sinistro al fulmicotone. In pochi minuti "disintegra" la traversa, poi ci riprova e infila all'incrocio da lunga distanza.



TOP 11 (3-5-2): Rossi (Imolese) - Potop (Fiorenzuola), Zagnoni (Imolese), Regini (Rimini) - Bozhanaj (Carrarese), Tascone (Entella), Bulevardi (Gubbio), Saber (Cesena), Guiebre (Reggiana) - Boganini (Olbia), Lanini (Reggiana).

All. Tabbiani (Fiorenzuola).



I RISULTATI



Cesena - Carrarese 1-2 (22' Shependi S., 72' Giannetti, 80' Bozhanaj)



Fiorenzuola - Fermana 1-0 (47' pt Oneto)



Gubbio - Montevarchio 2-0 (55' Bulevardi, 91' Artistico)



Reggiana - Lucchese 2-1 (9' e 33' Lanini, 12' Rizzo Pinna)



Recanatese - Vis Pesaro 0-0



San Donato Tav. - Rimini 1-1 (19' Vano, 62' Gorelli)



Virtus Entella - Torres 1-0 (37' Tascone)



Imolese - Alessandria 1-0 (76' rig. Stijepovic)



Olbia - Pontedera 1-0 (90' Boganini)



Ancona - Siena 1-1 (57' Di Massimo, 66' Arras)