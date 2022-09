Sport Up, torna la trasmissione web sul Rimini Calcio

Sport

Rimini

| 10:08 - 09 Settembre 2022

Daniele Manuelli.



Venerdì 9 settembre secondo appuntamento con l'edizione 2022-23 di Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio ideato da Daniele Manuelli. Approfondimenti sul campionato di Serie C girone B, video e tutto sulla partita del weekend dei biancorossi di Gaburro. Daniele Manuelli, affiancato dall'opinionista Roberto Gabellini e da ospiti a rotazione, come sempre coinvolgerà il pubblico nel dibattito. Per interagire: nella chat sottostante al video della diretta o tramite Whatsapp al numero di Redazione: 350.06.78.568.



Sport Up è in diretta dalle 20 su Youtube (visibile attraverso Tv Smart, tablet, pc e cellulari digitando il canale Daniele Manuelli) e social (canali facebook SportUp, RomagnaSport e Calcio di Rigore).



I TEMI L'avvicinamento al derby Rimini-Cesena, il dietro le quinte sul Rimini (comunicazione, sponsor, progetti futuri, la Gaiofana).



CALCIO DI RIGORE Ogni lunedì, dalle 20, l'approfondimento dedicato al calcio locale, nel format ideato e condotto da Daniele Manuelli.