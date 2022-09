Riccione: il cane ‘One’ scova la droga nelle tasche di uno straniero: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:17 - 05 Settembre 2022

Controlli dei carabinieri di Riccione.

E’ stato grazie all’ausilio di “One” il cane antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro, che è stato tratto in arresto un giovane straniero, trovato in possesso di una discreta quantità di sostanza stupefacente, tanto da dedurre che fosse destinata allo spaccio. Altre 12 persone sono state controllate dai carabinieri e trovate in possesso di sostanza stupefacente, per uso personale. Questi alcuni numeri dell’attività di controllo posta in essere dai carabinieri della compagnia di Riccione in occasione del week-end della MotoGp



Cinque le persone denunciate tra cui una donna italiana, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio, poiché sorpresa con 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Un uomo, sorpreso a cedere della cocaina. Dalla successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato altro stupefacente.

Un uomo di origini italiane, è stato denunciato per “porto abusivo d’armi e strumenti atti ad offendere” poiché trovato in possesso di un coltello.

Denunciato anche uno straniero in Italia senza fissa dimora: su di lui pendeva un decreto di espulsione. Guai anche per un automobilista beccato in stato di ebbrezza alla guida e, pertanto, denunciato.

Inoltre altri 8 conducenti alla guida sono stati sanzionati per varie infrazioni al Codice della Strada.