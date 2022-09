Torna Calcio di Rigore, la trasmissione web sul calcio locale

Sport

Rimini

| 11:14 - 05 Settembre 2022

Daniele Manuelli e il suo staff.



Lunedì 5 settembre, eccezionalmente alle 20.40, al via la 1° puntata dell'edizione 2022-23 di Calcio di Rigore, il format ideato da Daniele Manuelli. Calcio di Rigore è in diretta Youtube (visibile attraverso Tv Smart, tablet, pc e cellulari digitando il canale Daniele Manuelli) e social (canali facebook SportUp, RomagnaSport e Calcio di Rigore).



Come ogni settimana, l'approfondimento di Daniele Manuelli, affiancato dai suoi opinionisti e le immagini video dai campi

Per interagire: nella chat sottostante al video della diretta o tramite Whatsapp al numero di Redazione: 350.06.78.568.



SPORT UP Si sposta il venerdì l'appuntamento con Sport Up, il format di Daniele Manuelli dedicato al Rimini Calcio. Opinionista fisso Roberto Gabellini e ospiti in collegamento per raccontare il campionato di Serie C girone B, con una "succosa" anteprima della gara del weekend. Sport Up va in onda ogni venerdì a partire dalle 20.