Calcio Promozione, Coppa: hurrà Sampierana in rimonta: 2-1 al Due Emme

Sport

Cesena

| 01:19 - 05 Settembre 2022

La Sampierana.

La Sampierana si aggiudica con merito il derby di Coppa Italia con la Due Emme e accede al turno successivo di Coppa Italia. Partenza timida e contratta della squadra di casa, al 9’ Pasini (DE) su punizione dal limite deviata dalla barriera spaventa Zammarchi, palla fuori di un soffio. Al 16’ vantaggio della Due Emme con Montesi R. che capitalizza al meglio un lancio di Taioli e, dopo il mancato intervento della retroguardia bianconera, batte l’incolpevole Zammarchi (0-1).

Al 21’ ci prova Lanzi per i padroni di casa: colpo di testa a lato. Al 34’ arriva il pareggio della Sampierana con lo stesso Lanzi che raccoglie un cross di Quercioli e batte al volo di destro il portiere ospite (1-1). Al 45’ Pungelli (S) lascia partire un bolide dalla distanza sul quale è attento Tani che devia in angolo.

Nel recupero grossa occasione per la Sampierana con Castagnoli che, servito da Battistini, calcia a portiere battuto e centra clamorosamente la traversa da pochi passi.

Al 55’ vantaggio della Sampierana con Castagnoli che, servito da Quercioli, si sposta la palla eludendo l’intervento dell’avversario e lascia partire un sinistro imparabile che si insacca alle spalle di Tani (2-1).

Al 59’ tiro di Corzani (S), Tani non trattiene, Battistini manca di un soffio il gol. Al 69’ ancora Sampierana con Castagnoli che calcia dal dischetto del rigore a portiere battuto e trova la deviazione di Taioli in calcio d’angolo. Al 83’ Lanzi appoggia per Battistini che mira l’angolo e trova la parata di Tani in angolo. La partita di fatto termina con l’espulsione per proteste di Montesi M. al 94’, con la Sampierana controlla il match e porta a casa la vittoria.

Domenica è campionato: la Sampierana ospita il Cervia.





Il tabellino



SAMPIERANA - DUE EMME 2 - 1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi, Corzani (dal 84’ Pippi A.), Quaranta, Rossi G., Castagnoli (dal 75’ Rossi S.), Petrini, Lanzi, Battistini, Pungelli (dal 89’ Stoppa). A disp.: Ranieri, Canali L., Berni, Fabbri S. All. Barontini.

DUE EMME: Tani, Mambelli, Mingozzi (dal 89’ Satanassi), Montesi M., Taioli (dal 80’ Diop) , Mazzoli (dal 50’ Yabre’), Altieri, Giordani (dal 62’ Santantonio), Montesi R., Pasini, Averardi (dal 72’ Ndiaye). A disp: Cappelli, Bucci, Rossi M., Allou. All. Rossi.

ARBITRO: Sintini di Cesena (Saccone e Libassi di Forlì)

RETI: 16’ Montesi R. (DE), 34’ Lanzi (S), 55’ Castagnoli (S).

NOTE. Ammoniti: Quercioli, Petrini (S), Mingozzi, Taioli, Giordani (DE). Espulsi: Montesi M. (DE)