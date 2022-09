Calcio Eccellenza, Savignanese: tris al Tropical Coriano (3-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 21:04 - 04 Settembre 2022

Foto Savignanese.

Dopo il pareggio del debutto è dolce la prima interna della Savignanese, che doma 3-0 la Tropical Coriano disputando un’ottima prova.



Inizio positivo dei gialloblù, che prima sfiorano il vantaggio con la conclusione di Nicolini e poi, una volta prese definitivamente le misure agli avversari, sfondano con la conclusione vincente, al volo di sinistro su corner, da parte di Protino (24′). Dopo un finale di primo tempo in controllo, nella ripresa, nonostante la traversa in avvio di Arlotti su punizione, arriva lo sprint della Savignanese, in goal al 52′ di testa con Pacchioni su assist di Osayande (oggi capitano). Girandola di cambi di mister Montanari e giunge subito il tris al 66′ con il subentrato Mazza, in rete dal limite.

Finale in scioltezza per i gialloblu, che rifiatano un po’ senza spinger in attesa della Coppa mercoledì a Russi.



Il tabellino

Savignanese: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino (60′ Sbrighi), Lambertini, Onofri (80′ Possenti), Farabegoli (60′ Bascioni), Nicolini (60′ Cassani), Pacchioni, Protino (65′ Mazza), Osayande A disp: Semprini, Stacchini, Mazza, Cassani, Sbrighi, Possenti, Paganelli, Bascioni, Sberlati All Montanari



Tropical Coriano: Fabbri, Galassi, Ceccarelli, Vagnarelli (60′ Pigozzi), Rossi, Anastasi, Tamagnini (60′ Canini), Enchisi (68′ Mularoni), Scarponi (71′ Tommasini), Arlotti, Bartoli. A disp: Bascucci, Bartolucci, De Luigi, Perazzini, Bracci, Pigozzi, Mularoni, Canini, Tommasini All Bucci

Reti: 24′ Protino, 52′ Pacchioni, 66′ Mazza

Note. Ammoniti: Sbrighi