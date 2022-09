Calcio Promozione: risultati prima giornata girone E

Sport

Rimini

| 17:49 - 11 Settembre 2022

Prima giornata Girone E Promozione.



Prima giornata del girone E di Promozione con rotonde vittorie di Forlimpopoli e Sampierana. Giornata da dimenticare per le riminesi in trasferta, tutte sconfitte, fatta eccezione per il Torconca. Finisce in parità il derby Verucchio-Bellaria Igea Marina



I RISULTATI



Bakia - Novafeltria 2-1 (17' pt Collini, 2' st Qatja, 30' st Mazzarini)



Forlimpopoli - Stella 3-0 (41' pt aut. Bonucci, 33' st Chiarini, 44' st Fabbri)



Fratta Terme - S.Ermete 2-0 (30' pt De Pascalis, 31' st Andreoli)



Granata - Due Emme 4-2 (1' Salah, 4' Brunetti, 10' Montesi R., 12' pt e 3' st Brunetti, 6' st Ndiaye).



Meldola - Torconca 0-0



Sampierana - Cervia 4-1



Verucchio - Bellaria 0-0



ANTICIPO Gambettola - Misano 1-0 (45' pt Maioli)



CLASSIFICA: Forlimpopoli, Sampierana, Granata, Fratta Terme, Gambettola, Bakia 3 punti, Bellaria, Verucchio, Meldola e Torconca 1, Novafeltria, Misano, Sant'Ermete, Due Emme, Cervia e Stella 0.