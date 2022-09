Calcio Eccellenza: Bardeggia doppietta, Cattolica rimonta il Bentivoglio (3-3)

Sport

Cattolica

| 19:40 - 04 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Bentivoglio – Cattolica 3-3



BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Mura, Sansonetti, Pressato, Grimandi, Fratangelo. A disp: Cocchi, Baietti, Busi, D’Errico, Galli, Manieri, Colle, Boschini, Bonenti. All. Galletti

CATTOLICA: Stella, Barbini, Giosuè, Aryo, Rea, Zaghini, Cuomo, Palumbo, Pantaleoni, Gambino, Bardeggia. A disp: Del Prete, Bergnesi, Monetto, Vivo, Renzi, Togni, Stellato, Pellegrini, Lo Bianco. All. Zanini

ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 2'pt Pressato, 9'pt Sansonetti, 14'st Bardeggia, 20'st Cattabriga, 24'st Cuomo, 50’ st rig. Bardeggia.



BENTIVOGLIO Un gol di Pressato sul filo del fuorigioco apre le danze, con il Cattolica sotto di due reti dopo soli nove minuti. Nella ripresa Bardeggia accorcia, ma il gol di Cattabriga sembra chiudere definitivamente la contesa. Cuomo supera Farinella per la seconda volta, poi nel recupero Bardeggia con freddezza trasforma il rigore del 3-3.