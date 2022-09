Calcio Eccellenza, Victor San Marino sbanca Comacchio 0-1

Sport

Repubblica San Marino

| 18:45 - 04 Settembre 2022

Mister Cassani (Foto Filippo Pruccoli).





Secondo successo consecutivo per il Victor San Marino. Capitan Ambrosini e compagni, dopo una sfida totalmente dominata dall’inizio alla fine, sbancano lo stadio comunale “Raibosola” di Comacchio (Ferrara) battendo per 1-0 la squadra locale. Tosi, difensore di nazionalità sammarinese, segna il gol-vittoria, alla sua prima partita da titolare, su calcio d’angolo battuto da Malo, al suo secondo assist stagionale, al 23’ della ripresa. In precedenza, al 13’ del secondo tempo, un palo colpito da Malo e un gol annullato per fuorigioco ad Ambrosini nella stessa azione.



Il Victor San Marino giocherà per ben due volte davanti al proprio pubblico nel giro di pochissimi giorni: mercoledì 7 settembre c’è il primo turno della Coppa Italia “Memorial Minetti” contro il Tropical Coriano (fischio d’inizio all’Acquaviva Stadium fissato per le ore 20.30), mentre domenica 11 settembre la partita del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna contro il Medicina Fossatone (calcio d’inizio alle ore 15.30, sempre ad Acquaviva).



Il tabellino

Comacchiese-Victor San Marino 0-1

Comacchiese: Cottignoli; Minieri, Alberi, Folegatti (36’ st Albonetti), Sorrentino; Cavalieri D’Oro (15’ st Grassi), Neffati, Angelini, K. Centonze; Bezzi (10’ st Tomasi), Tedeschi (20’ st Luciani). Panchina: Farinelli, Fantinuoli, Carli, M. Centonze, Fantini. All.: Cavallari.

Victor San Marino: Pazzini; De Queiroz, Monaco (10’ st Lombardi), Tosi; Manuelli, Lazzari (4’ st Morelli), Santoni, Mengucci; Marra (4’ st Dioh), Ambrosini (40’ st Sabba); Malo (35’ st Mantovani). Panchina: Forti, Gramellini, Mazzavillani, Buda. All.: Cassani.

Arbitro: Mantelli di Bologna.

Rete: 23’ st Tosi.

Note. Ammoniti: Sorrentino, Tosi, Monaco, De Queiroz, Morelli.