Misano, il motomondiale chiude con 101.140 spettatori

Sport

Misano Adriatico

| 18:30 - 04 Settembre 2022

Eloise Nania.



Il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini chiude con 101.140 spettatori nei tre giorni a Misano World Circuit. I parziali sono: 18.859 venerdì, 25.300 sabato e 56.981 domenica.



Imponente il valore mediatico. In collegamento televisivo con la Riders’ Land ci sono stati 110 Paesi nel mondo con immagini diffuse dai 19 broadcaster accreditati in circuito insieme ad una sala stampa esaurita con 240 fra giornalisti, fotografi e operatori televisivi da venti Paesi, anche da Giappone e Brasile.



Grande vittoria in MotoGP, quarta consecutiva, per Pecco Bagnaia, con Bastianini secondo ad un soffio e Vinale terzo con Aprilia. In Moto2 dominio di Alonso Lopez alla prima vittoria con l’italiana Boscoscuro. Dennis Foggia in Moto3 ha vinto per la terza volta consecutiva a Misano riaprendo il mondiale. In MotoE, dopo la vittoria del campionato di ieri da parte di Aegerter, oggi c’è Matteo Ferrari sul podio più alto, secondo posto per Mattia Casadei e terzo Eric Granado.



DICHIARAZIONE DEI PROMOTORI “Siamo sulla strada del pieno recupero verso i livelli record raggiunti prima della pandemia, durante la quale non abbiamo lesinato sforzi economici ed organizzativi per mantenerci fra gli appuntamenti di primissimo livello nel calendario della MotoGP, organizzando quattro gran premi in 12 mesi, pur con le limitazioni imposte. Partimmo nel 2007 con 75mila spettatori nei tre giorni e dopo otto anni ci posizionammo su grandi numeri, a cui ora tendiamo nuovamente. Il risultato del weekend, in circuito e sul territorio, sono è il premio all’impegno profuso. Ora siamo nuovamente nella fase della crescita e la MotoGP 2022 si chiude con buoni risultati, comprese le indicazioni sul lavoro da svolgere in futuro in sinergia col territorio e insieme a Dorna Sport. Quanto fatto quest’anno ha dato buoni risultati, compreso il successo degli eventi organizzati in tutta la settimana. La Riders’ Land, coi suoi confini che circondano la Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini ha vissuto un altro weekend di straordinario successo sia per l’entusiasmo colto fra la gente che per la mediaticità della proposta”.



ANDREA DOVIZIOSO CELEBRATO CON IL PREMIO ALLA CARRIERA Grande affetto per Andrea Dovizioso oggi a MWC, con le tribune che hanno aggiunto il loro abbraccio a tutto l’affetto che la MotoGP ha voluto tramettere ad un grande campione che oggi ha chiuso la sua carriera e al quale tutti augurano un futuro ancora da protagonista nel motorsport.

Uno speciale tributo per Andrea Dovizioso è stato riservato nel corso del gala dinner di sabato sera sulla terrazza del Pit Building. Il pilota romagnolo ha ricevuto dalle mani dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini il premio che Emilia – Romagna, insieme a promotori, Motor Valley e Riders’ Land, hanno voluto conferirgli in quanto ambasciatore della “Terra dei Motori”.



MARTEDI’ I TEST MOTOGP Un giorno di pausa e subito in pista. Martedì e mercoledì la MotoGP avrà due giornate di test, con la conferma fantastica del rientro in pista di Marc Marquez. Gli orari di apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 18.00. Alle casse del circuito sono disponibili biglietti a 10 euro i biglietti per la tribuna C. I bambini 0-12 anni pagano un euro.