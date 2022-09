Calcio: Novafeltria eliminato ai rigori dalla coppa, sorride lo Sparta Castelbolognese

Sport

Novafeltria

| 17:52 - 04 Settembre 2022

Calciatori del Novafeltria.



Sparta Castelbolognese - Novafeltria 0-0



SPARTA CASTELBOLOGNESE: Renna, Castellari (16' st Talenti), Esercizio, Gallinucci, Piticchi, Greco, Battiloro (30' st Lebbara), Giorgi (38' st Cardelli), Russo (38' st Bentini), Mainetti, Conti.

In panchina: Landi, Grementieri, Palladino, Tassinari, Pedisa.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Pasolini, Pavani, Castellani (21' st Mahmutaj), Ceccaroni (11' st Radici), Cappello, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (11' st Vivo), Sartini.

In panchina: Burioni, Valdifiori, Bindi, Crociani, Menicucci, Raffelli T. All. Giorgi.



ARBITRO: Dovidio di Bologna.

SEQUENZA RIGORI: Vivo (0-1), Gallinucci (1-1), Radici (par), Piticchi (2-1), Cappello (2-2), Bentini (3-2), Collini (3-3), Conti (3-4), Baldinini (4-4), Mainetti (5-4).

AMMONITI: Sartini.

NOTE: recupero 4' st, angoli 3-7.



CASTEL BOLOGNESE Il Novafeltria esce al primo turno della coppa con molti rimpianti. Fa possesso palla la squadra di Giorgi, ma non finalizza le occasioni. Ai rigori determinante l'errore di Radici, che si fa parare il tiro da Renna.