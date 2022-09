Novafeltria 'invasa' dalle Mountain Bike, spettacolo Adriaticoast

Sport

Novafeltria

| 13:35 - 04 Settembre 2022



Questa mattina (Domenica 4 settembre) piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria è stata invasa dai bikers amanti delle "ruote grasse" per l’ottavo appuntamento del circuito AdriatiCoast. La tappa novafeltriese. organizzata dalla locale associazione ciclistica Valmaracing, ha registrato la partecipazione di circa 300 appassionati della Mountain Bike. Due i tracciati: quello corto di 21 km, con dislivello di 700 metri, quello lungo di 39 km con dislivello di 1350 metri. Partenza dalle 8.30 alle 9.30 a Novafeltria, in piazza Vittorio Emanuele, con salita fino a Monte Benedetto dove si è raggiunto il punto di altitudine maggiore: qui si poteva optare per il percorso lungo o per quello corto. Grazie alla pioggia scesa nei giorni precedenti, il sottobosco presentava un terreno perfetto per i bikers, leggermente umido. All’arrivo, senpre in piazza Vittorio Emanuele, i 300 iscritti hanno potuto ristorarsi con l'aperitivo e con il pasta party, nonché con il servizio massaggi della Domus Medica, servizio molto apprezzato dai partecipanti alla tappa.