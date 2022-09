Sport

Misano Adriatico

| 13:11 - 04 Settembre 2022

Dennis Foggia (foto dalla pagina Facebook del motociclista).



Vittoria di Dennis Foggia nel Gran Premio della Moto3 a Misano. L'italiano ha approfittato della lotta alle sue spalle per guadagnare un vantaggio sufficiente a evitare ogni possibile attacco. Secondo ha chiuso Jaume Masia, che ha battuto in volata Guevara di appena 45 millesimi. Quarto Oncu staccato di un altro decimo. Mondiale riaperto con Guevara in vetta a 204 punti, seguono Sergio Garcia a 193 e Foggia a 169.