Equitazione per ragazzi con disabilità, ripartono i corsi a San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

12:46 - 04 Settembre 2022





Per il quinto anno consecutivo a San Giovanni in Marignano è ripartita l’esperienza di "Ippoterapia, avvicinamento al cavallo", per bambini e ragazzi con diversabilità, grazie alla collaborazione tra Centro Ippico Marignano, Davide Pacassoni odv, amministrazione comunale e il sostegno del Lions Club Valle del Conca, che permette la gratuità dell'iniziativa.

.

Presso il Centro Ippico di San Giovanni in Marignano è così ripartito da giovedì (1 settembre) il progetto nato con l’obbiettivo di utilizzare le preziose proprietà terapeutiche date dall’interazione con i cavalli.



Presenti al primo incontro la vicesindaca Michela Bertuccioli, Stefano Palmetti, presidente del Centro Ippico Marignano, Anna Pedoni, presidente di D. Pacassoni odv, Enrico Angelini, presidente Lions Club Valle del Conca, che hanno salutato tutti i partecipanti e i volontari, vivendo con loro i primi momenti delle attività.



L’esperienza, che coinvolge una ventina di ragazzi di tutto il territorio, continuerà nella prima metà di settembre nelle giornate di lunedì 5, mercoledì 7, venerdì 9, martedì 13, giovedì 15, dalle 16:30 alle 18:00.



"L’amministrazione comunale - sottolineano il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli - ha sempre creduto e sostenuto questa esperienza molto amata da chi vi partecipa. Proprio per questo la disponibilità dei fratelli Palmetti del Centro Ippico Marignano, il lavoro costante e concreto di rete e vicinanza alle persone diversamente abili e alle loro famiglie da parte dell’associazione Davide Pacassoni attraverso i suoi appassionati volontari e la preziosa donazione del Lions Club Valle del Conca nella figura del nuovo presidente Enrico Angelini sono elementi fondamentali e non scontati ai quali vanno la riconoscenza e i complimenti da parte di tutta l’amministrazione comunale”.