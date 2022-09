Meteo: la settimana inizia con clima estivo, poi possibili piogge

Attualità

Rimini

| 12:39 - 04 Settembre 2022

Foto di Romagna Paddle Surf da Bellaria-Igea Marina.



Inizio settimana stabile e soleggiata, poi da Giovedì 8 settembre nuvolosità in aumento a causa di flussi umidi atlantici. Rimangono da valutare le precipitazioni.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 5 Settembre



Stato del cielo: da velato a poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +16/+18°C, massime +24/+27°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Martedì 6 Settembre



Stato del cielo: sereni o al più poco nuvolosi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +16/+19°C, massime +26/+29°C.

Venti: deboli da Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 7 Settembre



Stato del cielo: velato al mattino poi nubi in aumento con cieli fino a molto nuvolosi.

Precipitazioni: assenti al mattino. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle aree di montagna in estensione verso pianura e costa. In serata fenomeni in esaurimento con possibili residue precipitazioni su costa e mare.

Temperature: minime +16/+20°C, massime +26/+29°C.

Venti: deboli e variabili al mattino. Dal pomeriggio intensificazione con vento moderato da sud-Ovest in montagna, rinforzi da Sud-Est in costa.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la giornata di giovedì 8 sarà caratterizzata da maggior nuvolosità e a tratti instabile. Da valutare il weekend con possibili precipitazioni e temperature in lieve flessione.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini