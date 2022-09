Cronaca

Savignano sul rubicone

| 11:28 - 04 Settembre 2022

Una delle auto coinvolta nel tamponamento.

Traffico rallentato sull'A14 nel tratto di Valle del Rubicone per un incidente stradale avvenuto oggi (4 settembre) in direzione nord, intorno alle 11, che ha visto un tamponamento fra due auto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia autostradale e due ambulanze. Le persone sono state medicate per lievi contusioni.