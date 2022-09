Rimini, infrange il vetro di una Bmw e ruba un drone: bloccato e arrestato

Cronaca

Rimini

| 11:25 - 04 Settembre 2022

Valigetta con drone.

E’ finito in manette un giovane pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora, responsabile del reato di furto aggravato.

I fatti sono accaduti verso l’ 1 e 45 di questa notte, quando una volante della Questura di Rimini ha sorpreson in una via di Marina Centro un uomo mentre gettava una valigetta dal terrazzo di un edificio abbandonato. Raggiunto il giovane, gli agenti hanno recuperato la valigetta all’interno della quale è stato trovato un drone risultato rubato poco prima da un’autovettura, trovata con i vetri infranti parcheggiata in un’area poco distante.

Rintracciato il proprietario dell'auto, l’uomo ha riconosciuto immediatamente la valigetta e ha riferito anche della mancanza di due borse mare contenenti degli asciugamani e delle scarpe per un valore pari a 600 euro, al momento non rinvenuti.

Il responsabile del furto, pluripregiudicato per numerosi reati tra cui ricettazione e furto aggravato, è stato quindi arrestato in attesa di giudizio con rito direttissimo programmato per domattina.