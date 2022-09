Calcio RSM: Cosmos, Juvenes-Dogana e Pennarossa a forza quattro

Sport

Repubblica San Marino

| 19:58 - 03 Settembre 2022





Un sabato scoppiettante e ricco di gol quello della prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301. Cosmos, Juvenes-Dogana e Pennarossa si impongono rispettivamente su Murata, Fiorentino e San Giovanni e tutte e tre con quattro reti segnate ciascuno.

Sul campo di Montecchio c’era molta curiosità sul nuovo Cosmos, visti i tanti acquisti e volti nuovi arrivati nel mercato estivo. La squadra di Nicola Berardi non ha deluso le attese e con due gol per tempo batte il Murata (4-1). In realtà i bianconeri di Roberto Sarti passano anche in vantaggio al 18’ con la bella incursione di Gega ma il pareggio gialloverde arriva dopo pochi minuti con Di Maio, subito in gol con un’incornata da corner (23’). Cosmos che fa la partita e al 42’ mette il naso davanti con la bella girata al volo di Zulli. Nella ripresa però il Murata deve fare a meno di ben due uomini, entrambi espulsi dall’arbitro estone Külljastinen: Patregnani al 49’ per doppio giallo mentre Costantini al 67’ per rosso diretto. Il Cosmos approfitta della superiorità e allora dilaga grazie a Tommaso Guidi: prima il giovane centrocampista trova l’angolino da fuori (69’) poi sfrutta l’assist del compagno Savelli e in area trafigge Manzaroli per la doppietta personale ed il poker gialloverde che valgono i primi tre punti per il club di Serravalle.

Prima vittoria anche per la Juvenes-Dogana che liquida il Fiorentino con un rotondo 4-0. La squadra di Manuel Amati riesce a sbloccarla al 11’ grazie a Davide Merli che trova la porta dopo il lavoro di D’Angeli. Raddoppio stupendo al 24’ quando D’Angeli è ancora in versione assist-man e serve un pallone in mezzo per Benedetti che in rovesciata trova il 2-0. Nella ripresa il Fiorentino potrebbe riaprire la sfida ma il calcio di rigore di Castellazzi al 53’ si stampa sulla traversa. La compagine di Serravalle continua a macinare gioco e al 63’ arriva il tris: Merli serve splendidamente Michele Cevoli che veste i panni del bomber – lui che è difensore centrale – e con un delizioso pallonetto batte Luca Bianchi. Il poker arriva al 78’ con Merli, tra i migliori in casa Juvenes-Dogana, grazie alla sua girata al volo dal limite che vale anche la doppietta personale.



Tre punti anche per il Pennarossa che col medesimo punteggio (4-0) batte il San Giovanni. Non comincia nel migliore dei modi la sfida per la squadra rossonera di Marco Tognacci perché al 19’ Senja la spedisce nella propria porta per il vantaggio biancorosso. La squadra di Andrea Farabegoli la chiude nella ripresa, soprattutto grazie ad un sontuoso Ben Kacem che al 71’ sfrutta tutta la sua velocità e segna il raddoppio. Pennarossa che cala il tris qualche minuto più tardi ancora con l’attaccante marocchino grazie alla sua gran botta che trafigge De Angelis (77’). Quarta rete che porta la firma di Riccardo Mezzadri che da corner insacca il 4-0.

Chiude la prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 il programma di domani con Libertas-Folgore (stadio di Montecchio), Tre Fiori-Faetano (stadio di Fiorentino) e La Fiorita-Cailungo (stadio di Acquaviva). Il calcio d’inizio per tutte e tre le sfide è alle 15:00 e tutte le partite sono visibili su Titani.tv, tramite iscrizione gratuita al sito web www.titani.tv.