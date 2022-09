Volley B2 femminile, Lasersoft Riccione: nel roster la centrale 2003 Celeste Astolfi

Sport

Riccione

| 18:31 - 03 Settembre 2022

Celeste Astolfi.

Si completa il roster con cui la 𝐋𝐚𝐬𝐞𝐫𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐥𝐞𝐲 prenderà parte al prossimo campionato Nazionale di serie B2. L'ultimo volto è quello di 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐥𝐟𝐢, centrale classe 2003.

Cresciuta nelle giovanili dell'Idea Volley Bellaria, nella stagione 20/21 arriva la promozione in prima squadra, di serie C, disputando due ultime stagioni in crescendo. Ora per lei il grande salto, pronta a mettersi in gioco in un campionato Nazionale di serie B con Riccione.

Il suo arrivo va a completare il reparto centrali della formazione biancoblu e di fatto va a completare il roster a disposizione di coach Piraccini per la prossima stagione.

Queste le parole di Celeste: "𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘭’𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘢 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘢.”