Misano World Circuit, gruppo Teddy produrrà merchandising ufficiale

Sport

Misano Adriatico

| 16:03 - 03 Settembre 2022

Alessandro Bracci del gruppo Teddy e Andrea Albani.

Terranova e Misano World Circuit hanno presentato oggi (sabato 3 settembre) al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini la partnership che proietterà il merchandising MWC nel mondo dell’abbigliamento.

Inizia ufficialmente un percorso che vedrà le due realtà proporre agli appassionati del motorsport una gamma di prodotti legati al brand MWC e alle texture del circuito, una celebrazione dei colori simbolo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini.





“I tratti distintivi di Terranova - commenta Alessandro Bracci, Amministratore Delegato Teddy SpA - sono il colore, il legame al territorio, la gioia nello stare insieme. Siamo quindi orgogliosi della partnership con una realtà internazionale così importante come il Misano World Circuit: per noi è entusiasmante collaborare con chi, attraverso il suo spirito, la sua energia e la sua passione da sempre anima la Riviera, con l’obiettivo di far conoscere ai tanti appassionati della Rider’s Land il nostro brand. Proprio per questo motivo lanceremo online e nei nostri negozi una capsule collection esclusivamente dedicata al MWC e ai suoi supporter”.





“Siamo davvero felici – aggiunge Andrea Albani, managing director MWC - perché questo accordo ha un valore commerciale straordinario e racchiude anche il tratto fondamentale del nostro piano strategico di sviluppo, che ha la priorità di fare sistema con le migliori imprese del territorio. Oggi ‘diamo gas’ ad una iniziativa che ci vede insieme al Gruppo Teddy, da oltre sessant’anni protagonista di un’attività industriale e commerciale che nel mondo esporta valori d’impresa che hanno decretato il successo che tutti conosciamo. I numeri del Gruppo sono fantastici e ciò che li origina è una straordinaria qualità del fare impresa con tanta passione da parte dei suoi collaboratori, l’impegno in tutto il mondo a sostegno delle persone in difficoltà e l'attenzione allo sviluppo di un business sostenibile. Il marchio Terranova ha già familiarità con il motorsport grazie alla collaborazione con Enea Bastianini, un’ulteriore testimonianza della passione e dell’attenzione ai giovani talenti della Riders’ Land.





La declinazione dell’accordo fra Terranova e Misano World Circuit prevede la realizzazione di uno store di 200 mq nel cuore del paddock, nella palazzina che in questi anni aveva ospitato la Conference Room, ora trasferita presso la Sala Simoncelli. Lo store Terranova completerà un luogo che prevede anche l’allestimento dell’area

multimediale MWC archive experience. Lo spazio sarà arricchito da documenti digitalizzati che racconteranno la lunga storia del motorsport sul territorio.

Terranova produrrà tutto il merchandising MWC e gestirà gli store presenti in circuito, oltre ad occuparsi della commercializzazione online sul proprio e-commerce e nei negozi.

Terranova avrà una presenza costante nelle vip lounge del circuito per azioni incentive ed hospitality, oltre all’utilizzo del circuito per i propri shooting fotografici.