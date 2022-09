Rissa per l'acquisto di un'auto usata: uomo massacrato di botte

Cronaca

Rimini

| 15:55 - 03 Settembre 2022



Una lite degenera in rissa, in pieno giorno, ad avere la peggio un uomo ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. è quanto successo oggi (sabato 3 settembre) a Rimini, in viale Marconi, nei pressi dell'incrocio con viale Brescia. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e il personale del 118, che con l'ambulanza ha trasportato il ferito a Riccione, per il ricovero all'ospedale Bufalini tramite l'elisoccorso. Da una prima ricostruzione, un gruppo di persone si è dato appuntamento nel parcheggio per la compravendita di un'automobile usata. Qualcosa è andato storto: tra le parti è salita la tensione, probabilmente a causa del mancato accordo, e dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio è stata una persona, un uomo che è rimasto a terra, in stato di incoscienza.