Santarcangelo, interventi per 720.000 euro alla scuola Saffi

| 13:07 - 03 Settembre 2022

Sopralluogo alla scuola Saffi.







Mentre si avvicina l’inizio dell’anno scolastico, proseguono a Santarcangelo i lavori di manutenzione sulle scuole.

Il principale intervento approvato nei giorni scorsi a seguito del sopralluogo effettuato dai Servizi tecnici comunali insieme alla Direzione didattica riguarda la succursale Saffi della scuola media Franchini. A conclusione del primo stralcio dei lavori per l’adeguamento sismico della palazzina A – del costo di 720mila euro, finanziato per 500mila euro dal Miur – verrà effettuata una manutenzione straordinaria e sistemazione esterna dell’edificio per un totale di circa 76mila euro, comprensivi di progettazione e realizzazione dell’intervento.



In particolare, nell’ambito dell’adeguamento sismico in corso, verrà migliorata l’accessibilità complessiva della struttura con la sistemazione della rampa d’accesso per le persone disabili in prossimità dell’ingresso principale su via Galilei, mentre nella zona tra le due palazzine della scuola verranno installate rampe e scale protette da parapetto in acciaio. Saranno realizzati anche nuovi marciapiedi perimetrali e, con l’occasione, sistemate e adeguate alcune porzioni di sottoservizi esistenti con nuove tubazioni e pozzetti.



ALTRE MANUTENZIONI Ammontano invece a circa 10mila euro gli interventi di piccola manutenzione su altri edifici pubblici e nei parchi cittadini, che comprendono pulizia e lavaggio della scuola primaria Pascucci, controlli agli impianti speciali del Museo Storico Archeologico, il trasferimento temporaneo degli arredi scolastici dalla scuola intercomunale di Camerano alla Peter Pan di Poggio Torriana, la sostituzione del vetro di una bacheca del Municipio danneggiata nelle scorse settimane e l’acquisto di doghe in plastica riciclata per sostituire quelle in legno delle panchine e dei tavoli da picnic presenti nel parco pubblico di via Casanova e nelle aree verdi circostanti a San Vito.