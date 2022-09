Santarcangelo, risparmio di energia allo stadio con nuovo impianto acqua calda

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:05 - 03 Settembre 2022

Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo.



La stagione sportiva è alle battute iniziali. Proprio per questo, in accordo con la società Young Santarcangelo incaricata per la gestione dello stadio Valentino Mazzola, l’amministrazione comunale clementina ha contribuito a finanziare la riqualificazione dell’impianto di produzione dell’acqua calda a servizio degli spogliatoi del campo di calcio.



L’opera sarà realizzata direttamente dalla società sportiva con una spesa complessiva di 46mila euro, di cui il 65% – circa 30mila euro – a carico del Comune, come previsto dalla convenzione tra le parti. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della struttura sportiva con il rinnovamento dell’impianto di produzione dell’acqua calda, che sarà implementato con pannelli solari termici in modo da consentire anche un rilevante risparmio nel consumo di energia.