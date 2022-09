San Donato Tavarnelle Rimini1-1. Mister Gaburro: 'Esordio ok, il punto va bene'

Sport

Rimini

| 18:26 - 04 Settembre 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).





Rimini – Inizia con un pareggio e con una buona prestazione il cammino del Rimini in campionato. Al “Brilli Peri” di Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle finisce 1-1, ma per i biancorossi - passati in vantaggio al 17’ del primo tempo, grazie al centro del nuovo acquisto Vano - c'è un pizzico di rammarico e la sensazione che forse si sarebbe potuto fare anche bottino pieno. Invece nella ripresa è arrivato il gol di Gorelli che ha chiuso definitivamente i giochi.



Mister Marco Gaburro incassa il primo punto stagionale e analizza così il match contro i toscani: “Sicuramente siamo partiti molto bene - spiega il tecnico biancorosso - ma bisogna riconoscere che anche i nostri avversari hanno interpretato bene il match, rimanendo sempre in partita. Magari non hanno costruito tante palle-gol, ma hanno avuto molti calci d’angolo, palle inattive, erano lì”.



Insomma, gara aperta e pareggio tutto sommato giusto?



“Se fossimo stati alla quarta o alla quinta di campionato magari sarei stato un po’ deluso - prosegue il tecnico - perché ai punti avremmo meritato sicuramente qualcosa di più; considerato che era l’esordio, però, diciamo che va bene così: questa era una partita insidiosa, che si poteva anche perdere. Guardo il bicchiere ed è sicuramente mezzo pieno. La squadra ha sempre avuto le idee chiare, magari i ritmi non sono ancora quelli che vorrei vedere, ma oggi era davvero molto caldo. Di occasioni ne abbiamo avute sia sull’1-0 che sull’1-1, ma mi porto a casa il punto, in C e in trasferta non è mai semplice. Il gol incassato? Mi spiace averlo preso su palla inattiva - conclude Gaburro - ma quando concedi tanti calci d’angolo, alla fine il gol può scappar fuori e così è stato. I cambi? Oggi forse ne avrei voluti fare 6/7, considerato il caldo, ma sono soddisfatto dell’apporto dei nuovi entrati”.



Appuntamento a domenica prossima per i biancorossi. Per l’esordio al “Romeo Neri” c’è subito il derby contro il Cesena, uscito con le ossa rotte nella prima uscita stagionale contro la Carrarese (1-2).