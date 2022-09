Rimini, marinai di salvataggio in protesta in piazza Cavour: 'prorogare il servizio'

Attualità

Rimini

| 12:38 - 03 Settembre 2022

Foto di repertorio.



"In tema di turismo balneare la prossima settimana sono previsti appuntamenti di grande importanza per l’economia riminese". Così Mirco Botteghi e Sonia Lorenzini, segretari rispettivamente di Filmcams Cgil Rimini e Fisascat Cisl Romagna, annunciano le quattro riunioni previste martedì (6 settembre) con gli amministratori comunali di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Al centro del confronto le ordinanze balneari e soprattutto la possibilità di estendere il salvataggio fino al termine del mese di settembre. Ma prima, lunedì (5 settembre), alle 18.45, in piazza Cavour a Rimini si terrà un presidio di protesta. "Se da un lato non possiamo che apprezzare l’avvio, seppur tardivo, di un confronto con tutte le parti sociali, dall’altro riteniamo siano da sostenere le ragioni del lavoro e lo stato di agitazione dei marinai di salvataggio", spiegano i due sindacalisti.