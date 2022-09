Rimini Calcio, colpo a sorpresa: arriva Eyango

Sport

12:24 - 03 Settembre 2022

Steeve-Mike Eyango è l'ultimo colpo del mercato del Rimini. Svincolatosi dal Genoa, il 21enne francese arriva a rinforzare il centrocampo biancorosso. Cresciuto nelle giovanili del Bordeaux e poi in quelle del Genoa, nel giro della prima squadra dall'estate 2021, Eyango ha collezionato 3 presenze in A con i rossoblu, prima di trasferirsi, nel gennaio 2022, a Cosenza. A distanza di un anno, il passaggio in C, al Siena, dove però non è mai sceso in campo a causa di un infortunio. Mezzala offensiva molto dotata dal punto di vista fisico, è un talento finora rimasto inespresso. Una bella scommessa per il Rimini, già ricco di scelte nel reparto di centrocampo. Eyango vestirà la maglia 44 e ha firmato un contratto biennale.