Scritta antisemita allo stadio Romeo Neri subito cancellata: lo sdegno delle autorità

Attualità

Rimini

| 12:16 - 03 Settembre 2022

Il muro imbrattato e immediatamente ripulito.

Una scritta di chiara matrice antisemita su un muro dello stadio, con tutta probabilità fatta da un vandalo in vista del derby Rimini Cesena, in programma il prossimo 11 settembre. La scritta cita impropriamente e in maniera dispregiativa, Anna Frank, vittima della Shoah, quasi per insultare i tifosi cesenati. L’ignobile graffito è stato immediatamente cancellato. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'autore.



Le reazioni



Così la società Rimini Calcio: “In merito all’orribile scritta antisemita apparsa sui muri dello stadio e già cancellata in collaborazione con l’amministrazione, la società Rimini Football Club condanna in modo inequivocabile quanto accaduto. Certi che determinate manifestazioni riguardino un numero ristrettissimo di individui, la società invita la tifoseria tutta a prendere le distanze e a contrastare in ogni modo queste forme di ignoranza e mistificazione che non possono lasciare traccia nella comunità biancorossa”.



“I tifosi della Rimini Calcio non sono certamente rappresentati da quel cretino che ha impegnato parte della sua giornata per vergare questa oscenità vigliacca sui muri dello stadio – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Provo pena per la miseria e il deserto della sua vita, pena per il nulla dei suoi pensieri. Abbiamo fatto subito pulire la scritta anche per testimoniare che chi sostiene il Rimini non tollera questa vergogna. Ma la migliore risposta a questa voragine umana e esistenziale credo possa darla un adolescente.'Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora'. Firmato Anna Frank”.



“Tutto in un giorno - commenta l’ex sindaco Andrea Gnassi -. Mentre qualche imbecille privo di umanità e cultura macchia lo Stadio di Rimini con scritte antisemite su Anna Frank giustamente subito cancellate, proprio oggi noi ricordiamo il sacrificio del partigiano Aristodemo Ciavatti, fucilato dai nazisti a Cerasolo esattamente settantotto anni fa. Lo stesso giorno veniva liberata Cattolica e di lì a poco tutta la nostra terra, che da allora è sempre stata una terra di libertà, di democrazia, di rifiuto di qualunque forma di oppressione. Dove i valori che partono dalle radici viaggiano e accompagnano tutto quello che facciamo. Non dimentichiamocelo mai, è quello che siamo. Liberi e antifascisti”.



La Curva Est Rimini prende le distanze dall'ignobile graffito con questa nota: "Abbiamo appreso di una scritta becera e indegna al settore ospiti dello stadio.

Non vogliamo rincorrere il politically correct dell'isteria mediatica nè vogliamo ingigantire nulla: si tratta dell'espressione notturna di un singolo che sicuramente non trova riscontro nè in città nè in Curva Est, dove ci sono gli anticorpi necessari per far fronte a certi rigurgiti che, in nessun ambito, possono essere tollerati".